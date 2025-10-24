Campaña de Piad rechaza ataques y noticias falsas en elecciones internas del panameñismo

La campaña de la nómina encabezada por Carlos Raúl Piad emitió un comunicado en el que calificó como “señalamientos falsos” el supuesto pronunciamiento del Comité Nacional de Elecciones del Partido Panameñista en favor de la campaña del diputado Jorge Herrera, con respecto a la impugnación presentada por Rodrigo Esquivel K.

“Repudiamos los ataques e insinuaciones cobardes en contra de una mujer que forma parte del Comité Nacional de Elecciones. Igualmente, aclaramos a todos los miembros del Partido Panameñista que la postulación de la nómina encabezada por Carlos Raúl Piad cumple en derecho todos los requisitos legales establecidos, tanto en el Reglamento del Comité Nacional de Elecciones como en todas las disposiciones contenidas dentro del Código Electoral, que son los únicos que rigen este proceso interno”, plantea la nota.

El grupo plantea su rotundo “rechazo a la intención por parte de algunos angustiados que pretenden imponer la descabellada idea de retrotraer el proceso de elecciones, a través de una Fe de Errata para permitir subsanaciones fuera del término, que por razones que desconocemos se dejaron vencer los plazos, lo que podría constituir una violación del debido proceso. Pedimos respetuosamente al presidente del Comité Nacional de Elecciones que aclare en derecho esta situación”.

Las diferencias internas de cara a la elección de la nueva junta directiva de este colectivo político responden a una apelación presentada por el licenciado Rodrigo Esquivel K., quien aduce que la nómina del actual presidente de la Asamblea no cumple con la paridad, como lo cita de forma textual el artículo 373 del Código Electoral: “Toda postulación de precandidatos y precandidatas, candidatos y candidatas estará compuesta por un principal de un género, acompañada de un suplente del otro género”.