Al menos 21 partidos políticos podrían disputar las elecciones del 2029

Al menos veintiún partidos políticos podrían estar en la contienda electoral del 2029, de concretarse los procesos de inscripción que actualmente adelantan distintos grupos ciudadanos.

Según datos oficiales del Tribunal Electoral, ocho grupos han iniciado los trámites para constituirse como partidos políticos en formación, mientras que otros tres se encuentran en la fase de inscripción de adherentes, paso previo para convertirse en colectivos políticos legalmente constituidos. A estos grupos se suman los nueve partidos políticos que actualmente están constituidos en el país.

En este sentido la secretaria general del Tribunal Electoral, Myrtha Varela de Durán, informó que “actualmente se requieren 45,503 firmas, equivalentes al 2 % de los votos válidos emitidos en la elección anterior, para alcanzar la condición de partido político legalmente constituido”.

Varela de Durán resaltó que “los grupos interesados en participar en los comicios de 2029 tienen hasta el 31 de diciembre de 2027 para alcanzar esa cantidad de adherentes”.

Por otro lado, aunque la coalición Vamos no ha confirmado oficialmente su intención de convertirse en partido político, el director de Organización Política del movimiento, Mijail Castillo, aseguró en una reciente entrevista que la agrupación se encuentra fortaleciendo sus estructuras a nivel nacional y evaluando la posibilidad de constituirse como partido.

Igualmente, Castillo explicó que “una eventual decisión de dar ese paso dependerá de las condiciones del sistema electoral panameño y de las garantías de participación que este ofrezca a las distintas fuerzas políticas”.