$!2029: Nueva ola o fin de los independientes

La viabilidad de una nueva ola de candidatos de libre postulación rumbo a las elecciones de 2029 es tema de debate. El politólogo Richard Morales advierte que el fenómeno podría diluirse si no hay un giro real. “Si los independientes no logran representar una agenda distinta y terminan siendo iguales a los partidos tradicionales, esa nueva ola no se va a materializar”. A su juicio, la ciudadanía castigará la “tibieza” por no asumir posturas firmes frente a diversos temas.

El politólogo José Blandón sostiene que “es evidente que (la coalición) Vamos va a terminar convirtiéndose en un partido político”. Coincide en que habrá candidaturas independientes, pero ya no estructuras que actúen como partidos sin serlo, como fue el caso de la citada coalición. En tanto, Rodrigo Noriega trajo a colación el tema de las Reformas al Código Electoral. “Era previsible que el proceso de reformas buscara cerrarles las oportunidades a las candidaturas por la libre postulación”, aunque no descarta que figuras puntuales sigan siendo competitivas.