Precios de alimentos siguen al alza

El alza en los precios de los alimentos golpea cada vez más el bolsillo de las familias y refleja una preocupación que va más allá de la economía.

Productos básicos como el arroz, las carnes y los vegetales registran constantes incrementos que afectan especialmente a los sectores de menores ingresos.

Mientras los costos de producción y transporte siguen subiendo, los consumidores deben reducir gastos y cambiar hábitos de compra. La situación exige medidas efectivas que permitan estabilizar precios y proteger el poder adquisitivo de la población.