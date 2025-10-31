Gastos responsables

Para estos días de asueto por la celebración de fiestas patrias, muchas personas aprovechan para pasear o hacer compras, por lo que es importante establecer un presupuesto y priorizar gastos.

Durante estos días se mueven muchas actividades económicas lo cual es positivo para el país, pero no se deje llevar por las emociones de momento y evite realizar compras impulsivas que luego lamentará.

Disfrute con su familia y amigos cercanos administrando muy bien su dinero, celebre sin comprometer su estabilidad financiera.