Fiestas patrias y reactivación económica

La reactivación de las actividades económicas durante las fiestas patrias representa una oportunidad para comerciantes y emprendedores. Sin embargo, esta decisión debe tomarse con responsabilidad, priorizando la seguridad de la población y las condiciones de las zonas afectadas. Impulsar el comercio puede ayudar a recuperar ingresos y dinamizar la economía, pero también es necesario mantener la solidaridad. La clave está en encontrar un equilibrio entre la recuperación económica y la atención de las necesidades de quienes fueron afectados.