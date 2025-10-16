Ferias: motor de inversión y crecimiento

Invertir en ferias representa una oportunidad estratégica para impulsar el crecimiento económico y fortalecer la competitividad del país.

Estos eventos no solo generan un impacto directo en sectores como el turismo, la hotelería y el comercio, sino que también fomentan la creación de redes empresariales y la atracción de inversiones extranjeras.

Además, sirven como impulsador de innovación y desarrollo para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Se debe seguir apostando por ellas como motor de crecimiento sostenible e inclusivo.