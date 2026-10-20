El turismo debe continuar

A pesar de las afectaciones causadas por el sismo y la situación que enfrenta el país, es importante mantener la actividad turística de forma responsable y segura. El turismo dinamiza la economía, genera empleos y representa una fuente de ingresos para hoteles, restaurantes, transportistas y pequeños emprendedores.

La recuperación requiere esfuerzos conjuntos para recuperar la confianza de los visitantes y promover destinos seguros y atractivos. Reactivar el turismo apoyará a los negocios locales y contribuirá a la recuperación del país.