Cristiano Ronaldo es sancionado con 30 días por abandonar la concentración de Portugal

El astro Cristiano Ronaldo fue sancionado este lunes con 30 días de suspensión por abandonar la concentración de su selección, informó la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), aunque podrá estar disponible para la próxima ventana internacional en noviembre.

La Comisión de Disciplina de la FPF consideró "totalmente procedente" la acusación contra la estrella lusa por abandonar la concentración de su equipo nacional el pasado 30 de septiembre, tras desavenencias con el seleccionador Jorge Jesus.

CR7, que también tendrá que pagar una multa de 255 euros (286 dólares), recibió la sanción mínima incluida en el reglamento, que contempla penas de entre uno y seis meses de suspensión para quien abandone la convocatoria de la selección.

La sanción impuesta este lunes, que le priva de jugar con su país, empezó a contar desde el 1 de octubre, un día después de que abandonó la concentración en vísperas del partido de Liga de Naciones de Europa contra Dinamarca.

El atacante, de 41 años, habría cumplido así ya 19 días y finalizará su castigo a final de mes.

Portugal podrá contar con su capitán en la próxima ventana internacional, cuando se enfrentará a Dinamarca y Gales el 14 y 17 de noviembre, respectivamente, en el cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

La Comisión de Disciplina tuvo en cuenta "el arrepentimiento demostrado en el comunicado" de disculpas de Cristiano Ronaldo, así como sus logros en el mundo del fútbol y especialmente su aporte a la selección.

La decisión disciplinaria culmina el expediente abierto el 10 de octubre por la espantada del crack en la ventana internacional de septiembre y octubre.

- Disculpas de CR7-

El jugador del Al Nassr saudita abandonó la concentración de su selección la víspera del partido de Liga de las Naciones contra Dinamarca, que los lusos ganaron 4-2.

El astro portugués se marchó tras la rueda de prensa en la que el DT Jorge Jesus confirmó que no sería titular por segundo partido consecutivo.

En el encuentro previo, contra Noruega, no jugó ni un solo minuto pese a calentar más de media hora.

Cristiano se disculpó por su comportamiento en un comunicado el 6 de octubre y dejó la puerta abierta a volver al equipo nacional.

"Debo una disculpa a mis compañeros de selección por haber abandonado la concentración", escribió entonces el cinco veces Balón de Oro.

"Si estoy bien físicamente, jugando en mi club, con goles, eso espero, después de cumplir la sanción que se me aplique estaré disponible, como siempre lo he estado hasta hoy, para competir y ganar con nuestra Selección", añadió.

La estrella portuguesa justificó su defección en que, según él, Jorge Jesus "no cumplió su palabra".

Antes del partido contra los noruegos, Cristiano Ronaldo contó que el entrenador le preguntó de forma inesperada si estaba en condiciones de jugar 30 minutos, pese a que no estaba previsto que actuase debido a un plan de reajuste físico. Él aceptó y calentó desde el descanso, pero no entró al terreno de juego.

El exdelantero del Real Madrid afirmó que habló después con Jesus y acordaron que el técnico se disculparía en una rueda de prensa previa al partido contra Dinamarca, pero esta comparecencia tampoco fue como él esperaba.

- Consecuencias -

A pesar de ello, admitió que su acción era merecedora de sanción.

"La consecuencia de este acto mío debe ser evaluada y sancionada por la Federación Portuguesa de Fútbol. Entiendo que la sanción no debe tener atenuantes. No soy un jugador cualquiera, soy el capitán del equipo y eso constituye un agravante", dijo.

El seleccionador luso, por su parte, se mostró dispuesto a volver a contar con su estrella nada más clasificar a Portugal para los cuartos de final de la Liga de Naciones.

"Para la próxima ventana internacional será convocado (...) Podemos hablar antes de la próxima convocatoria, pero Cris es quien va a decidir", dijo Jorge Jesus tras ganar 2-1 a Noruega el 4 de octubre.

CR7 es el máximo goleador histórico de Portugal y el jugador con más partidos disputados en la selección masculina.

Pero en su ausencia, el conjunto portugués ganó sus cuatro partidos de la Liga de Naciones y se clasificó para la ronda de los ocho mejores con dos encuentros de antelación.

Tras el anuncio de la FPF, Ronaldo no reaccionó directamente a la noticia, pero sí publicó una foto en Instagram en la que aparece preparándose para entrenar con su club saudita, acompañada del mensaje "Trabajando duro".