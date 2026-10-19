Florida inculpa al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996

La fiscalía del estado de Florida anunció este lunes que presentó cargos por asesinato contra el expresidente cubano Raúl Castro, en relación con el derribo de dos avionetas en 1996.

La acusación, que el gobierno cubano deploró, es independiente de la que Washington presentó el 20 de mayo y se produce en medio de crecientes tensiones entre Estados Unidos y Cuba.

"Estamos anunciando cargos estatales contra Raúl Castro, junto con una orden de arresto por conspiración para cometer homicidio en primer grado", dijo en rueda de prensa el fiscal de Florida, James Uthmeier.

"Raúl Castro ordenó el asesinato de cuatro floridanos a sangre fría y Florida nunca dejará de buscar justicia", añadió.

El 24 de febrero de 1996, dos cazas cubanos derribaron dos avionetas desarmadas de la organización "Hermanos al Rescate".

En el ataque murieron los cuatro tripulantes de la organización, que pretendía ayudar a balseros cubanos a llegar a Florida.

Un tercer aparato, donde viajaba su líder, José Basulto, logró escapar por poco. Los aviones cayeron en aguas internacionales. En ese momento, Raúl Castro, hoy de 95 años, era ministro de Defensa de Cuba.

- Tensiones -

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó el lunes de infundadas las nuevas imputaciones contra Castro.

"Condenamos la nueva maniobra estéril de los políticos anticubanos del sur de Florida contra el general del ejército Raúl Castro Ruz", dijo el funcionario en la red social X.

Añadió que los señalamientos son "reflejo de la podredumbre política y el colapso moral con que un grupo de parásitos engaña y estafa a sus seguidores".

La nueva imputación ocurre en medio de tensiones entre Cuba y Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump ha ido aumentando la presión diplomática y económica sobre la isla comunista mediante nuevas sanciones y un bloqueo petrolero.

Esas medidas han agravado la profunda crisis económica y energética que vive Cuba.

A inicios de octubre, autoridades estadounidenses anunciaron que habían interceptado 90 cargamentos de combustible a Cuba.

- Dos acusaciones -

El 20 de mayo, el gobierno federal estadounidense presentó una acusación similar. El fiscal general, Todd Blanche, dijo en ese momento que esperaba que Raúl Castro acabara tras las rejas.

El fiscal federal para el distrito sur de Florida, Jason Reding Quiñones, explicó este lunes que el sistema judicial permite que tanto el gobierno federal como los estados "procesen las violaciones a sus respectivas leyes".

"Eso significa dos procesos judiciales separados, cada uno por cuenta propia", indicó durante la presentación de los cargos.

La acusación estatal amplía los frentes judiciales abiertos contra Castro, aunque expertos consideran improbable que comparezca ante un tribunal estadounidense.

"Significa que continúa la presión creciente por parte de Estados Unidos, el cerco alrededor del régimen de La Habana, no solo en términos económicos, sino también en términos legales", dijo a la AFP Sebastián Arcos, director del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de Florida (FIU).

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