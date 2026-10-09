El combustible presiona a los panameños

El precio del combustible vuelve a poner presión sobre el bolsillo de los panameños. Cada aumento en la gasolina y el diésel tiene un efecto en cadena, ya que encarece el transporte, eleva los costos de distribución y termina trasladándose al precio de los alimentos y otros productos básicos. Para las familias, el efecto es directo, menos dinero disponible y más gastos al mes. El combustible no solo afecta a quienes conducen; su aumento repercuta en el costo de vida. Por lo que se requiere una solución urgente para reducir este impacto en los hogares.