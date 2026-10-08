Chiquita exportará 11 millones de cajas de banano

La empresa Chiquita Panamá informó que proyecta exportar más de 11 millones de cajas de banano al cierre de 2026, con el objetivo de avanzar progresivamente hacia los 14 millones de cajas anuales en 2027, lo que consolidan como una etapa de estabilización y recuperación de la industria en Bocas del Toro.

De acuerdo con la empresa, “se ha invertido $30 millones, tras más de un año de la firma del Memorándum de Entendimiento con el Gobierno Nacional”.

Asimismo, la entidad destacó que los recursos fueron destinados a la adquisición de aeronaves y maquinaria agrícola, modernización de empacadoras y programas de recuperación agronómica. Además, comentaron que “con esta inversión, se recuperaron 5,200 hectáreas y actualmente 17 fincas operan bajo el modelo de aparcerías”.

En materia laboral, la empresa afirmó que “la recuperación productiva ha permitido generar más de 6,000 empleos formales y directos en la provincia. El 18% de los trabajadores son mujeres y cerca del 30% corresponde a personas que ingresan por primera vez a la industria bananera”.

A su vez, manifestaron que “las contrataciones garantizan condiciones de empleo formal y directo para los trabajadores. Este esquema operativo asegura el estricto cumplimiento de la legislación laboral panameña, incluyendo todos los compromisos y aportes correspondientes a la Caja de Seguro Social”.

Finalmente, Chiquita Panamá concluyó que “las exportaciones se han reiniciado, permitiendo que el banano panameño vuelva a posicionarse en los mercados internacionales. Así lo ha expresado el Gobierno Nacional, que destaca el rubro del banano como uno de los principales productos de exportación, con fruta de primera calidad”.