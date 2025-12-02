Cuidado con las estafas

En esta época de compras navideñas, es importante estar alerta para evitar caer en estafas. Los estafadores aprovechan la emoción de la temporada para engañar a los consumidores.

Antes de realizar compras en línea o a través de redes sociales verifique la autenticidad de la tienda o el vendedor. No proporcione información personal o financiera a desconocidos.

Lea las reseñas y comentarios de otros clientes para asegurarte de que la transacción sea segura. Tome las precauciones necesarias para no pasar un mal rato en esta época.