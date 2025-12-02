Palabras cortas

Cuidado con las estafas

Yessika Calles
02 de diciembre de 2025

En esta época de compras navideñas, es importante estar alerta para evitar caer en estafas. Los estafadores aprovechan la emoción de la temporada para engañar a los consumidores.

Antes de realizar compras en línea o a través de redes sociales verifique la autenticidad de la tienda o el vendedor. No proporcione información personal o financiera a desconocidos.

Lea las reseñas y comentarios de otros clientes para asegurarte de que la transacción sea segura. Tome las precauciones necesarias para no pasar un mal rato en esta época.

