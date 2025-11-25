A tomar las precauciones

La temporada de compras por las festividades de fin de año, arrancan desde este fin de semana. El desembolso de ahorros navideños, pago de bonos y décimo tercer mes generan un gran movimiento comercial, pero también atrae a estafadores y ladrones. Para evitar caer en trampas, es fundamental tomar medidas de seguridad. Verifique la autenticidad de las ofertas, no comparta información personal y utilice métodos de pago seguros. Mantenga sus pertenencias seguras y sea consciente de su entorno. La prevención es clave para disfrutar de la temporada sin preocupaciones.