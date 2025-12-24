“Yo te amo patria mía por indios, blancos, negros. Por el crisol de razas, que forjaron. Yo te amo patria mía, por Bayano y Felipillo, rebeldes, representantes orgullosos y rebeldes de su raza. Yo te amo patria mía, yo te amo patria mía, por tu 3 y 28 de noviembre. Por tu acto heroico del 47. Yo te amo patria mía, por la actitud de tu estudiantado del 64. Yo te amo patria mía, por todos los héroes anónimos, que han ofrendado la vida, por su patria. Yo te amo patria mía. Yo te amo patria mía por tu Canal, para que el mundo viva. Por todos los pueblos subyugados, por la liberación total. Yo te amo patria mía”.

Ante el aluvión de las demostraciones de patriotismo, de la juventud y del pueblo en el mes que acaba de pasar [noviembre] y viendo que nuestra juventud, que parece no tener ningún compromiso con el pasado si no con su presente, ni mucho menos con su futuro y la patria necesitada de su voluntad y fortaleza, unido a la sabiduría de la gente mayor, confío que se hará una unión, que nada ni nadie podrá parar.

Panamá necesita sangre nueva y fresca, en la nueva Panamá que debe y va a surgir, de aquí, que se coloque a juventud, en el sitial que merece como, de allí que la educación es el camino para eso, sea una bendita juventud, que bien educada, pondrá al país dentro del concierto de las naciones bienaventuradas; una tierra próspera y democrática, ejemplo para el mundo.

Entre todas las cosas del mundo, nada como el amor fraterno, no hay mejor regalo entre amigos que la amistad sincera, sin intenciones materiales, eso sí solo hacer el bien y sentir que la vida, no es nada, si no la compartes, con otros seres humanos, recuerda, que cuando te mueres, no te llevas nada, que todo, se quedan aquí los buenos recuerdos, si son los que se quedan y todo lo material, desaparece.

* El autor es profesor de lógica y periodista.