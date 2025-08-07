¡Vulgaridades!: Una curiosa forma de expresarse

Los panameños (casi todos) tenemos una forma muy “peculiar” de hablar. Advierto: “Peculiar” no tiene que ver con relaciones sexuales porque, en nuestro lenguaje vernacular, hacer el amor es “echar un polvo”. En 1968, después del golpe de Estado que arrebató la presidencia al Dr. Arnulfo Arias, al Ministerio de Hacienda y Tesoro llegó una damita altanera que decían fue “recomendada por el mayor Falopio”; La trompa de falopio,-- para quienes lo ignoran – es un órgano vinculado al pubis de las mujeres. Y continuando con las peculiaridades, recuerdo que a un ciudadano apellidado Vega le preguntaban si su apellido Vega no llevaba “una R intercalada”. Hubo un político cuyos adversarios le valían solo las cinco primeras letras del apellido Vergara. Otro detalle “peculiar” es que el nombre Ancón sobresale por tres hechos: un cerro donde, desde el 1 de octubre de 1979, flamea nuestra bandera; ‘P’ una poesía que inmortalizó Amelia Denis de Icaza y por un motel donde, “con ardientes fulgores de gloria”, se cometen infidelidades. Reitero: “peculiar” no es palabra vulgar; recordemos que los panameños de forma “peculiar” llamamos “fuas” a las nalgas. * Periodista.