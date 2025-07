Mientras la nación atravesaba turbulencias sociales, especialmente en torno al sistema educativo, paralizado por docentes en huelga, un día tropecé en un supermercado con adolescentes que me obsequiaron un tesoro literario titulado “Vivir en Esperanza”.

Al llegar a casa, la frustración me embriagó a tal extremo que casi lloro al percatarme que el libro, cuya lectura quería acariciar, no apareció. Dos días después, un lunes, al llegar a las instalaciones de la emisora KW Continente, comenté el “trágico” extravío del libro, sin embargo, Dios todopoderoso y misericordioso, hizo el milagro: la periodista Ana Esther Batista Pinto, de la Iglesia Jezreel, me tenía guardada una copia, sin saber antecedentes de la pérdida “nefasta”.

“Vivir en Esperanza”, de los autores Marcelo Nick y Bruno Raso, es un documento literario cuya lectura constituye un antídoto frente a los problemas sociales que nos sumergen en el pantano de estrés. Saborear cada detalle de su lectura, nos conduce por senderos emocionales para salir del oscurantismo social que nos embarga como consecuencia de los trastornos sociales. Con acierto los autores recomiendan, “ser agradecidos” y concentrarse “en todo lo que hay de positivo en tu vida”. “Vivir en Esperanza” es un escrito que nos enseña a ahuyentar las serpientes sociales que nos acorralan. * Periodista.