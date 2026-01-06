Vietnam explora oportunidades comerciales

Durante diciembre, cuando destellaban aires navideños, llegó a Panamá, Trang Nguyen Thi, Primera Secretaria Jefa de la Oficina Comercial de la Embajada de la República Socialista de Vietnam en los Estados Unidos Mexicanos concurrente en Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. “Patricia”, nombre en español con el que se identifica, se asombró por el potencial que ofrece Panamá para desarrollar, afianzar y expandir actividades comerciales.

En amena conversación, salpicada de viandas vietnamitas saboreadas en un restaurante situado en El Cangrejo, Patricia admitió que en su país les ignoran las ventajas y el potencial que ofrece Panamá para convertirse en pivote que accione y expanda la relación comercial de Vietnam con América Latina. Su posición geografía, sus costas, la Zona Libre, libre circulación del dólar estadounidense, el clima y la cordialidad de su gente, son los principales ingredientes que Patricia valoró para sentirse atraída por esta nación.

Otro detalle que impresionó a la diplomática es la riqueza hídrica y la fertilidad de su tierra que induce a la realización de proyectos agropecuarios, especialmente en la siembra de arroz. Patricia, al parecer, emocionalmente embriagada se llevó excelente impresión de Panamá, por lo tanto, lo ideal sería que regresara para promover, desarrollar y afianzar las relaciones comerciales y agropecuarias entre ambos países.

* Periodista.