Cuatro personas heridas tras vuelco en Bugaba, Chiriquí

En la mañana de este miércoles, 7 de enero, cuatro personas resultaron heridas en un accidente de tránsito en el área de La Estrella, en Bugaba, provincia de Chiriquí, confirmaron del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

De acuerdo con el reporte, “el conductor perdió el dominio físico del vehículo, provocando que la camioneta volcara. En el vehículo viajaban cuatro personas; tres fueron trasladadas a un centro hospitalario en vehículos particulares, mientras que la cuarta fue evaluada por la ambulancia del BCBRP, no ameritando traslado y recibiendo las recomendaciones correspondientes”.

Las autoridades reiteraron a los conductores la importancia de manejar con precaución, respetar las normas de tránsito y mantener la atención en la vía para prevenir hechos lamentables.