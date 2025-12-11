Un preámbulo a las fiestas de fin de año

Los panameños se preparan para recibir las tradicionales fiestas de fin de año, organizando sus compras.

En los barrios populares es una fiesta a lo grande, que nadie sabe cuándo termina. Las familias hacen sus presupuestos.

Lo primero es cumplir con ese regalo para las madres que se celebra el 8 de diciembre. Hace varias décadas el epicentro de estas compras fue la icónica Avenida Central, con un transitar descomunal de personas, que buscaban un regalo y el mejor precio que ofertaban los almacenes. Por esta área no se podía caminar libremente, lo recuerda el señor José Luis. El bullicio por altoparlantes con música y una voz de cuello de un vendedor llamando a los clientes, era el ambiente acompañado de un despelote Ahora, los malls son los atractivos para todas las clases sociales. Al entrar el mes de diciembre el panameño entra en “modo” fiesta y también el “Black Weekend” en que los comercios ofrecen sus productos al 30% 40% 50%, 70% o más. Es otro ambiente. Con restaurantes, aire acondicionado central, y estacionamientos. Lo cual es una comodidad para el comprador.

Otra tradición, que no puede faltar en el panameño, es cambiar los muebles, y pintar la casa con colores de la suerte. Prepararse para el nuevo año con velas aromáticas, incienso, baño de hiervas compradas en el mercadito de Calidonia todo para un bienestar, así nos contó la señora Rosa, conocedora del tema. * Periodista.