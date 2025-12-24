Un poco de historia del Sur y el mercosur

De Gaulle de Francia y Adenauer de Alemania crearon el Mercado Común Europeo en 1960. Fue la obra de la Centro Derecha Cristiana Europea. Alfonsín de Argentina y Sarney de Brasil crearon el Mercosur en 1985 (fue la Centro Derecha suramericana) siguiendo el modelo de sinergia entre Alemania y Francia un cuarto de siglo antes.

La Centro Derecha es la familia más grande si contamos los cinco continentes del planeta Tierra. Lo grave ahora es la relación Norte Sur, entre la UE y Mercosur. Con ambigüedades supremas. Absurdo: Sarney ungió a Lula en el “Marañao” para proteger a su hija y traicionó su firma con Alfonsín de la UCR, dándole cabida súbitamente a la pandilla de la izquierda bandolera suramericana de los años noventa e inicio del siglo XXI: los Castros, los Chaves, los Evos, los Kirchner, los AMLO, los Ortegas y otros más.

El Mercosur es bueno. Los malos son sus operadores de izquierda. Igual como ha sucedido en el Mercado Común Europeo entre 1960 y 2025. Lo trágico es que mientras Brasil sea gobernado a la izquierda, el Mercosur sufrirá y aún peor si la derecha gobierna en Brasil (los Bolsonaros), ellos no creen en el Mercosur por su alineación con Trump y su animadversión por Lula, los comunistas, los socialistas y la izquierda democrática.

Complicado este tema, ahora aún más por la crisis francesa y europea actual. para expandir las fronteras suramericanas en Europa y vencer el Intercambio Desigual. La situación interna y externa se anuncia compleja y complicada a la vez. Panamá no tiene qué perder en todo esto y su ganancia es buena sin inversión alguna, solo su importancia geográfica qué el gobierno actual está sabiendo explotar hábilmente desde julio 2024.

Por ser la Suiza suramericana nuestra presencia en ese conglomerado es imprescindible. ES una orden divina geográfica pertenecer al Mercosur por ser el país más nórdico del subcontinente suramericano. Tal vez Los Andes lleguen hasta Chepo. ¡Es justamente por esta razón que no debemos elegir presidentes de la República panameña pro-izquierda suramericana y mexicana!

* El autor es periodista, escritor y refundador UPLA 2006.