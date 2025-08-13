'Te amo porque sí' es una expresión coloquial que significa hacer algo sin una razón o justificación aparente, simplemente porque sí. En ocasiones, cuando amas desde el corazón, algunas veces detrás de ese amor, existen miedos e inseguridades en ese mismo corazón. Abrir nuestros pensamientos y nuestra alma en una constante y renovada fe de creer, nos libera de ese estancamiento emocional. Nos permitirnos ese espacio de sanar nuestros juicios, como la única solución para permanecer en nuestros objetivos, despejando nuestras ansiedades, teniendo la certeza que no siempre habrá una explicación al decir «Te amo porque sí». Y ahora me preguntas, porque te amo.... Te amo simplemente, porque mi amor por ti es especial, no tiene razón de ser, va más allá de lo sublime y lo terrenal, te amo porque no encontré ni motivo ni razón para no hacerlo, descubriendo en tu mirada el espejo de mi alma. Ayer reímos tanto, entre besos y caricias...hablamos de tantas cosas juntos, y el no cansarme de decirte que 'te amo' para no arrepentirme luego de no haberlo dicho lo suficiente. 'Seguiré escribiendo nuevas historias, inventaré nuevas palabras para ti, agradeciéndote los amaneceres y las noches que me confieres'. * Docente.