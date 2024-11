Se acaba el mes de la patria

Noviembre estuvo marcado por un desfile de intensas lluvias, por lo que miles de panameños se vieron obligados a hacer patria y ponerse la camisa por Panamá.

No, no me refiero a las bandas musicales, me refiero a los uniformados del Sistema Nacional de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos y todos los voluntarios que brindaron su tiempo para atender a los damnificados en diversos lugares.

Estos héroes anónimos, arriesgaron su seguridad para garantizar el bienestar de aquellos que, en muchos casos, lo perdieron todo. Cada rescate, cada tarea de evacuación y cada ayuda distribuida reflejó el real espíritu solidario de la patria chiquita que se preocupa por los suyos.

Noviembre está por terminar y las lluvias no cesan, sirviendo como un recordatorio constante del poder de la naturaleza. Por ello, es impostergable crear un plan nacional para enfrentar los desastres, no solo para reaccionar como Estado, sino para prevenirlos.