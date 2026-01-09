Recordar el valor del 9 de enero

Cada 9 de enero, Panamá se detiene para conmemorar el Día de los Mártires, una fecha que nos recuerda los trágicos eventos ocurridos en 1964. Este día es un llamado a reflexionar sobre nuestra identidad y el camino que nos ha llevado a ser nación, aunque para la mayoría solo es un día libre más.

En medio de un mundo globalizado, recordar y rendir homenaje a quienes lucharon y perdieron la vida por la soberanía de Panamá es primordial.

Conocer estos episodios forma ciudadanos conscientes, responsables y comprometidos con los valores de justicia y libertad.

En definitiva, conmemorar el 9 de enero es recordar nuestras raíces, honrar nuestro pasado y sembrar en los jóvenes la semilla de un Panamá más unido y consciente de su historia.