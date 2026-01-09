Fiscalía Anticorrupción logra detención provisional de exdirector del IFARHU

La Procuraduría General de la Nación informó que, a través de la Fiscalía Anticorrupción, se logró que el Tribunal Superior de Apelaciones revocara la decisión emitida previamente por un Juez de Garantías y ordenara la detención provisional de un exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), en el marco del segundo proceso que se le sigue por el delito de peculado, relacionado con esa institución.

De acuerdo con el comunicado, este caso guarda relación con una presunta lesión patrimonial estimada en alrededor de 50 millones de dólares, producto del manejo irregular de fondos públicos.

Asimismo, detallaron que “la decisión se produjo tras la culminación de la audiencia de apelación, durante la cual el Tribunal consideró que concurren los presupuestos legales necesarios para la aplicación de la medida cautelar más severa, atendiendo tanto a la naturaleza del delito investigado como a los riesgos procesales expuestos por el Ministerio Público”.