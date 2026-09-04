Panamá y el mes de los océanos

Septiembre es conmemorado oficialmente como el Mes de los Océanos en Panamá, una iniciativa articulada entre el Ministerio de Ambiente, organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía para impulsar la protección de los mares y sensibilizar sobre la basura marina. Panamá cuenta con más de 2,900 kilómetros de línea costera, repartidos entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe.

El país superó las metas globales al proteger más del 50% de su superficie marina mediante áreas protegidas de gran escala, como la ampliación de la Reserva Marina Cordillera de Coiba y Banco Volcán convirtiéndose en un “Líder Azul”.

Sus aguas sirven como corredor migratorio estratégico para ballenas jorobadas, tortugas marinas, tiburones y mantarrayas, además de albergar arrecifes de coral y vastos bosques de manglar un, santuario de biodiversidad.

Los océanos producen al menos el 50% del oxígeno del planeta y absorben grandes volúmenes de dióxido de carbono, siendo vitales contra el cambio climático. La pesca artesanal e industrial, el turismo marino y el tránsito marítimo a través del Canal de Panamá dependen de la salud de los ecosistemas acuáticos. Los manglares y arrecifes protegen como escudo natural, las comunidades costeras panameñas contra la erosión y el oleaje extremo .

Los océanos tienen que enfrentar grandes desafíos como la basura marina: Aproximadamente el 80% de los residuos plásticos que terminan en el mar provienen de actividades terrestres y mala disposición de desechos.