Opinión

Panamá y el mes de los océanos

Panamá y el mes de los océanos
Melquiades Valencia
04 de septiembre de 2026

Septiembre es conmemorado oficialmente como el Mes de los Océanos en Panamá, una iniciativa articulada entre el Ministerio de Ambiente, organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía para impulsar la protección de los mares y sensibilizar sobre la basura marina. Panamá cuenta con más de 2,900 kilómetros de línea costera, repartidos entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe.

El país superó las metas globales al proteger más del 50% de su superficie marina mediante áreas protegidas de gran escala, como la ampliación de la Reserva Marina Cordillera de Coiba y Banco Volcán convirtiéndose en un “Líder Azul”.

Sus aguas sirven como corredor migratorio estratégico para ballenas jorobadas, tortugas marinas, tiburones y mantarrayas, además de albergar arrecifes de coral y vastos bosques de manglar un, santuario de biodiversidad.

Los océanos producen al menos el 50% del oxígeno del planeta y absorben grandes volúmenes de dióxido de carbono, siendo vitales contra el cambio climático. La pesca artesanal e industrial, el turismo marino y el tránsito marítimo a través del Canal de Panamá dependen de la salud de los ecosistemas acuáticos. Los manglares y arrecifes protegen como escudo natural, las comunidades costeras panameñas contra la erosión y el oleaje extremo .

Los océanos tienen que enfrentar grandes desafíos como la basura marina: Aproximadamente el 80% de los residuos plásticos que terminan en el mar provienen de actividades terrestres y mala disposición de desechos.

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