Panamá mira hacia el 2026 con optimismo y esperanza

El año 2026 despierta en Panamá una sensación de entusiasmo y expectativas positivas. Después de tiempos de desafíos, la sociedad panameña mantenido su fuerza y su capacidad de trabajar por un futuro mejor para todos. Las familias, las empresas y las comunidades esperan avances concretos que beneficien la calidad de vida de la población.La esperanza está puesta en oportunidades de empleos formales, en proyectos que impulsen la educación, la tecnología y en la consolidación de programas que apoyen a los jóvenes y a los emprendedores. La economía muestra señales de recuperación y crecimiento, lo que da confianza a inversionistas y trabajadores por igual. El país tiene el potencial de fortalecer su infraestructura, mejorar servicios públicos y atraer inversiones que generen bienestar para la mayoría.Los panameños esperan un 2026 donde la seguridad, la salud y la educación sean pilares sólidos para el progreso colectivo. Con esfuerzo, responsabilidad y visión compartida, Panamá puede avanzar hacia un futuro más próspero, justo y lleno de oportunidades para todos sus habitantes. * La autora es periodista.