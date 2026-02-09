“Panamá, el mejor lugar para vivir en el mundo”

Panama es uno de los mejores lugares del mundo para vivir y jubilarse en 2026. Así lo anunció recientemente la revista Forbes, basadas en índices internacionales como el Annual Global Retirement Index, que consolida a Panamá como un referente global, superado en esta edición por Grecia, que escaló al primer puesto.

La revista y los expertos destacan varios factores que son claves que mantienen al país en la cima de los rankings como con: los Programa de Visa para Pensionados, considerado el mejor del mundo que ofrece descuentos permanentes en servicios de luz, agua, entretenimiento, transporte y servicios médicos.

También destacan en las calificaciones el Costo de Vida y Calidad de Salud: sobresale la disponibilidad de atención médica de alta calidad, a menudo con profesionales formados en EE.UU.

Y también que es a una fracción del costo de otros países desarrollados. Otro de los factores relevantes para colocar a Panamá en este puesto mundial es la conectividad aérea, marítima y terrestre. El uso del dólar estadounidense y la estabilidad política y económica, son puntos críticos para los extranjeros que buscan seguridad financiera.

Otra nota sobresaliente sobre nuestro país es que ha sido designado como destino gastronómico 2026 o sea, Además de ser un refugio para vivir, Forbes también ha destacado a Panamá como un destino gastronómico imperdible para este año. Se menciona que la Ciudad de Panamá es Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO.

