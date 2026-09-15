No nacimos para repetir el conocimiento, sino para producirlo

La ciencia comienza con una pregunta. Una pregunta que incomoda, que despierta curiosidad y que nos invita a buscar respuestas. Por eso, investigar no es únicamente una tarea académica: es un acto de compromiso con nuestra sociedad y con las generaciones que vendrán.Como psicóloga y desde el Parque Científico de la Universidad Autónoma de Chiriquí, he tenido la oportunidad de compartir espacios con profesionales de las ciencias naturales y exactas, las ciencias sociales y la salud pública. Somos disciplinas diferentes, pero nos une un mismo propósito: fortalecer la academia a través de la investigación y convertir el conocimiento en nuevas oportunidades para Panamá.Hoy quiero hacer una invitación especial a nuestros docentes: no nos conformemos con ser repetidores de información. Seamos productores de conocimiento. No podemos enseñar únicamente lo que otros descubrieron; también debemos atrevernos a investigar, cuestionar, experimentar y aportar nuestras propias respuestas.Cada aula puede convertirse en el inicio de una investigación. Cada estudiante puede ser un futuro investigador. Cada docente puede abrir una puerta hacia lo desconocido.Panamá necesita profesionales que no solo conozcan el conocimiento existente, sino que tengan el valor de crear conocimiento nuevo. La puerta está abierta. ¿Quién se atreve a cruzarla?