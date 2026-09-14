El mexicano Del Toro gana el Gran Premio de Montreal

El ciclista mexicano Isaac del Toro ganó este domingo el Gran Premio de Montreal, en las mismas calles que acogerán la carrera del Campeonato Mundial de ruta dentro de dos semanas.

El pedalista de 22 años se convirtió en el primer latinoamericano en conquistar esta prueba, que venció al imponerse en un esprint al francés Paul Seixas en un magnífico duelo entre prodigios.

Tercero en el Tour de Francia, Del Toro continuó con su excelente temporada, en la que se ha adjudicado la Tirreno-Adriático, el Tour Auvergne-Rhône-Alpes y el UAE Tour.

"Intentamos aprovechar la ventaja numérica en la recta final. Traté de seguir los movimientos importantes desde atrás. Adam (Yates) y Brandon (McNulty) me colocaron en una posición ideal para ganar", comentó El Torito tras la 33ª victoria de su carrera.

El mexicano, el francés y el belga Remco Evenepoel se perfilan como los grandes favoritos para el Mundial, donde la superestrella eslovena y campeón defensor, Tadej Pogacar, estará fuera por lesión.

El Campeonato Mundial se disputará en Montreal y utilizará gran parte de los 214,4 km del circuito del Gran Premio.

El recorrido será similar al del GP, aunque alrededor de 60 km más largo y un desnivel digno de una etapa de montaña del Tour de Francia. Tendrá el ascenso al Mont-Royal como prueba decisiva.

- Seixas prende fuego -

Seixas, de 19 años, encendió la chispa este domingo en la última de las dieciséis vueltas al circuito canadiense al atacar a 11 km de la meta.

Dejó atrás a todo el grupo que lo acompañaba, compuesto exclusivamente por grandes figuras, entre ellos Evenepoel, Giulio Ciccone, Brandon McNulty y Tom Pidcock. A todos, excepto a Del Toro.

El mexicano se mostró más fuerte en la aceleración tras salir disparado detrás del francés, sorprendido por la fuerza de piernas de su rival a 300 metros del paso final.

"Al final, tal vez me faltó un compañero de equipo para lanzarme y marcar realmente la diferencia", comentó Seixas, quien estuvo a punto de escaparse en solitario.

El estadounidense Brandon McNulty, campeón defensor y compañero de Del Toro en el UAE, superó a su compatriota Quinn Simmons y se quedó con el tercer lugar.

El campeón olímpico, Remco Evenepoel, vencedor del GP de Quebec el viernes, se impuso en el esprint por el quinto lugar.

Es el quinto año consecutivo en que un corredor del equipo UAE gana el Gran Premio de Montreal, tras las dos victorias de Pogacar en 2022 y 2024, la de Adam Yates en 2023 y la de McNulty, a quien el astro esloveno le regaló la victoria en bandeja el año pasado.