DEA investiga muerte de Hayden Panettiere por fentanilo

La actriz Hayden Panettiere habría consumido una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo el día de su muerte, según fuentes policiales vinculadas al caso, informó la plataforma TMZ

El medio señala que la actriz mantenía contacto con un traficante de larga data en Los Ángeles, quien le suministraba medicamentos en el mercado negro.

Según TMZ, Panettiere habría adquirido varias drogas durante un vuelo de Los Ángeles a Carolina del Sur, consumiendo la mañana de su fallecimiento una pastilla que contenía fentanilo.

La DEA en Los Ángeles reconstruye la relación con su proveedor, intentando rastrear la sustancia mortal hasta él.

Las autoridades de Carolina del Sur confirmaron que la actriz fue encontrada inconsciente en un apartamento, donde su pareja entregó una bolsa con medicamentos. Panettiere recibió Narcan antes de la llegada de los paramédicos, sin éxito.

El caso guarda similitudes con el de Mac Miller, cuyo traficante fue condenado por suministrar drogas adulteradas con fentanilo. Los resultados toxicológicos aún están pendientes, pero la hipótesis principal apunta a la oxicodona adulterada como causa del fallecimiento.

La investigación se desarrolla entre Carolina del Sur y Los Ángeles, con la DEA como protagonista en el rastreo del narcotraficante.