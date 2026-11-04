Mientras unos desfilan, otros llevan esperanza

Este 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios, mientras las calles de la ciudad se llenarán de desfiles y celebraciones, hay quienes decidieron cambiar sus planes para acompañar a las comunidades del interior afectadas por el sismo. Artistas, creadores de contenido e influencers han organizado visitas y actividades solidarias para llevar ayuda y recordarles a las familias que no están solas.

Estas acciones también nos recuerdan que el orgullo de ser panameños no solo se demuestra celebrando nuestras fechas patrias, sino estando presentes para nuestra gente. Mantener ese compromiso durante los próximos meses y el año que viene será fundamental, porque la recuperación necesita continuidad y cada gesto de apoyo cuenta.