Corría el año 2022, MiBus enfrentaba una escasez de piezas y no se vislumbraba la posibilidad de importar los repuestos que las unidades necesitaban para circular por las calles. Para evitar sobreexigir la flota, temporalmente se priorizaron las rutas cortas y se instó a los usuarios a realizar trasbordos.

En la actualidad, esta medida temporal se volvió permanente. Ahora, difícilmente un usuario puede encontrar unidades que lo transporten desde el Este o el Norte hasta el centro de la ciudad sin necesidad de hacer trasbordo.

Todos sabemos que muchos trabajadores aprovechan los trayectos en transporte público para descansar. Sin embargo, ahora nadie puede dormirse porque corre el riesgo de pasarse varias paradas y terminar lejos del siguiente bus. Ahora, en 2026, debido a la crisis internacional del combustible, las rutas que utilizan el Corredor han sido restringidas a horarios específicos y de plano eliminadas por completo los domingos. En las últimas semanas se ha visto una luz al final del túnel, con una mejora en los precios internacionales del combustible. Sin embargo, aún no conocemos si esta medida temporal será levantada. El progreso de un país también debería medirse por el tiempo de sus ciudadanos en el transporte.