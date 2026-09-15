Los pasos del avance en la aviación

En esta segunda parte deseo resaltar el avance de la industria de la aviación y los directores de la Dirección de Aeronáutica Civil, y de la Autoridad de Aeronáutica Civil que dejaron huellas impulsando esta industria.

Panamá logra dar pasos importantes en la aviación que se remonta en los años 1950, cuando los gobiernos de ese entonces impulsan entre los panameños la motivación con el objetivo que haya interés, para el crecimiento de la actividad aeronáutica.

Durante el gobierno del presidente Ernesto de la Guardia, surge una nueva etapa para la aviación. El aeropuerto de Paitilla, bajo la administración nacional se convierte en uno de los aeródromos más importante para la aviación. Las primeras aerolíneas domésticas pioneras que iniciaron los vuelos comerciales al interior del país podemos mencionar: Aeroperlas, Alas Chiricanas, Parsa y Aviatur y otras.

La terminal de Paitilla contaba con una sala de espera y una playa de estacionamientos para los vehículos, era en un espacio reducido. Había unos locales para la venta de comida y refrescos. El 15 de agosto 1978, es inaugurado el moderno Aeropuerto de Tocumen.

Entre los directores de la Autoridad de Aeronáutica Civil, que dirigieron la entidad con una amplia trayectoria y dejaron sus huellas: Cap. Jorge Rodríguez, y Cap. Jaime Fábrega ((ACC. En la Dirección de Aeronáutica Civil estuvieron: Cap. Patricio Jackson, Ing. Juan Abatt, Cap. Hermes Carrizo, Capitán. Jonh Benett, Sosimo Guardia y el coronel (FD) Pascual González. Todos ellos amantes de la aviación, dejaron su aporte a esta actividad Aeronáutica, y en esta narrativa hemos querido retrotraer parte de esta historia.