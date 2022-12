Loco por necesidad y cuerdo por obligación

“Toda persona inteligente suele quedar como un tonto cuando se halla rodeada de gente tonta.” – Jaume Perich, escritor, dibujante y humorista español. 1941-1995 –

Al hacernos los locos, estamos premeditadamente negándonos a una realidad, que generalmente nos incómoda.

Constantemente tratamos de distanciarnos de esa realidad, naturalmente para evitar conflictos emocionales y de aspectos críticos. De esta manera disociamos ese aspecto discrepante, sabiendo que en ocasiones va en contra de nuestros principios...Es entonces cuando nuestra cordura debe prevalecer.La cordura, así como los valores éticos (el deber) no es algo que sale en los paquetes de “cheese Wiz”, es algo que tienes o no tienes...es un escenario modelador de buenas prácticas y procesos de formación que viene de casa, y como diría Víctor Hugo, “El deber es un dios que no consiente ateos”.

Hoy quiero apelar a la ética, para señalar conductas que son reprochables, aunque técnicamente sean o parezcan legales. Así es como la mentira se viste de verdad para hacernos creer que todo está bien.

Un año más casi termina entre gestos de “rofeo” y dominancia, sonrisas aparentes y tensas...y me quedé sin la palmadita en el hombro... Ya falta menos que ayer. Cuento, para los “pelaito”.

* El autor es docente.