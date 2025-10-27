Lo que sí importa cuando hay hambre cerca

En un programa televisivo, tuve la oportunidad de escuchar las acciones e inconvenientes del Banco de Alimentos, lo que me llevó a escribir este artículo. Botar comida útil duele dos veces: al bolsillo y a la conciencia. En un país donde <b>alrededor de 200,000 personas</b> viven aún con hambre o carencia de alimentos (casi 5–6% de la población), cada día de vida útil que se pierde en góndolas y almacenes es una oportunidad menos para alguien que necesita comer hoy. Primero, despejemos el mito: <b>las fechas no son caprichos</b>. En medicamentos, la fecha es mandato sanitario y se fija con estudios de estabilidad; no se usan vencidos. En alimentos, el rotulado con fecha es obligatorio y distingue entre indicadores de calidad (lo ideal para consumo) y de seguridad (lo que no se debe sobrepasar). Ese marco protege la salud y también ordena las donaciones: hay que donar a tiempo y con trazabilidad. En Panamá, el Decreto Ejecutivo N.º 4 de 20 de febrero de 2024 reglamenta la Ley 37 de 2014 sobre donación de alimentos, con el MIDES como ente rector y el MINSA como autoridad sanitaria. Traducción práctica: se puede y se debe donar lo apto para consumo, con rótulo legible, empaque íntegro, cadena de frío y registro de lote/fechas; lo vencido no va. Si hay dudas, la palabra final es del MINSA. El problema real no es la etiqueta: <b>es el tiempo</b>. Los comercios suelen esperar al último minuto para decidir si liquidan o donan. Cuando por fin deciden donar, 'ya no hay margen logístico': la fecha se viene encima, los bancos de alimentos no alcanzan a clasificar, refrigerar, distribuir y, al final, se pierde todo. No es falta de voluntad; es falta de gestión de inventario con mirada social. Se estima que el valor de los alimentos que se desechan equivale aproximadamente a un millón de balboas cada tres semanas. Es decir Tres verdades sencillas:1. Medicamentos: no se donan vencidos. Punto. Requieren licencias y cadena sanitaria.2. Alimentos: el rótulo es obligatorio; donar antes de que venza es la regla.3. Confianza pública: si los bancos entregan productos en buen estado, con controles claros, la gente confía y participa más. ¿Por qué insistir en 'donar a tiempo'?Porque cada día cuenta. Los perecederos (lácteos, carnes, comidas preparadas) necesitan horas y frío constante; los semi - perecederos (panadería, frutas, verduras) requieren movilización rápida; y los productos secos/enlatados, aunque más nobles, igual deben llegar con vida útil razonable. El objetivo no es llenar bodegas, sino llenar platos. Lo que comercio y banco pueden hacer desde mañana: Comercios y distribuidores*Semáforo de inventario: cuando un lote entra en amarillo (ej. 10–15 días antes de vencer perecederos; 30–60 días secos), preparar donación.*Acuerdo marco con banco de alimentos: días fijos de retiro, lista de categorías, temperaturas de entrega y formato de acta (con lote y fechas).*Rotación social: lo que no sale en góndola a precio social en X días, pasa a donación sin excusas.*A los que ya lo están haciendo: ¡GRACIAS! Lo que gana el país*Menos desperdicio: menos toneladas a vertederos; menos metano.*Más salud y dignidad: quien recibe, recibe bien.*Mejor reputación para empresas y cadenas: ciudadanos valoran a quien no desperdicia y sí comparte. Responsabilidad Social. Llamado final a la acción*A comercios y fabricantes: conviertan el 'casi vencido' en alimentos en la mesa. No esperen al último día. Reserven un porcentaje semanal de su inventario próximo a expirar para donación y coordinen retiros fijos con el banco de alimentos.*A las autoridades: refuercen campañas de educación sobre el 'significado de las fechas' y publiquen 'criterios claros por categoría' para acelerar decisiones de donación.*A la ciudadanía: pregunten en su supermercado si donan lo que está por vencer; apoyen a los bancos de alimentos con 'voluntariado, transporte o refrigeración'.*A los medios y líderes locales: ayuden a contar historias de impacto: cada lote salvado es 'comida en un plato' y 'un niño con mejor atención en clase'. Mientras en Panamá 'unas 200,000 personas' siguen viviendo con hambre o carencia de alimentos, la respuesta <b>no puede ser</b> botar alimentos aprovechables ni llegar tarde con las donaciones. La solución está en <b>el calendario</b>, en la organización y en la corresponsabilidad. 'Donar a tiempo salva comida... y cambia el día de alguien.' * <b>Comentarista de Opinión.</b>