La Transformación de Salud

Nadie nos dijo que la salud vale más que todo el oro del mundo. A ninguno de nosotros, como padres, nos dieron un manual de alimentación para darle todos los nutrientes que el cuerpo necesita, y así poder crecer y evolucionar de forma equilibrada para tener una mejor calidad de vida.

El deterioro de la vida va en aumento cada día. No sabemos cómo alimentarnos, ni “para qué comemos”.

Nuestros padres en muchas ocasiones nos dijeron que si comíamos toda la comida creceríamos fuertes y sanos; pero la realidad es otra. Eso mismo repetimos con nuestros hijos y generaciones, e incluso los premiamos. Hoy vemos el incremento de enfermedades, pensando que se hereda.

Afortunadamente tenemos una oportunidad de ver que siempre hay una nueva oportunidad de transformar nuestros hábitos alimenticios sin dejar de comer. Solo necesitamos orientación, despertar el deseo de comer con salud y energía.

Tengo la fortuna de pertenecer a un sistema educativo donde, a través de mi comunidad Vida y Energía, hemos reflexionado al respecto; pues el sueño de todo ser humano es estar saludable, ser un adulto mayor independiente y valerse por sí mismo en nuestra edad adulta. Pero sería imposible si no cuidamos lo más preciado, que es la salud física. Despertar la conciencia, mejorar hábitos a través de la educación, sin importar la edad.

Hoy tengo el privilegio de compartir un mensaje a través de mi comunidad Vida y Energía, orientada al bienestar integral a seres humanos con deseos de estar saludables.

Son solo pequeños ajustes paulatinos en los cuales tenemos la oportunidad de participar y recibir orientación.

Vida y Energía, con más de 21 años al servicio de la comunidad, está ubicada en la Avenida Perú, planta baja del Hotel Venecia. Es un club de bienestar y energía. Teléfono 6670-0703.