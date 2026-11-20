Hay lugares y sitios que no mueren porque se resisten, es así la Playa de Santo Domingo en el Casco Antiguo, que cada Domingo es abarrotada por visitantes que van a pasar un rato de recreación.

El resurgimiento de lo que fuera en décadas pasadas el punto de encuentro de los panameños. Mi amigo de infancia Néstor Ramos, me hizo llegar una fotografía que reafirma esa reactivación dominguera.

Los visitantes llevan mesas, sombrillas, comidas preparadas en casa, hieleras con refrescos y snacks, y pasan un rato de diversión con música bajo un sol ardiente.

Estos domingos se han convertido en un nuevo día grande, es como viajar en el tiempo. En este lugar nació el Club Santo Domingo, en el que se realizaban actividades deportivas y pesca, fue muy famoso.

Algo muy curioso era ver los jóvenes del barrio irse a dar un chapuzón a la “Pocita Chiricana”; esto ocurría cuando la marea estaba baja tenían que caminar en medio de las rocas y la lama para poder llegar.

Algunas familias adineradas tenían casas con vista hacia el mar. El vivir cerca a los predios de la Presidencia era lo preferido por la clase alta de esas décadas (1940-1950).

Esta reactivación ha vuelto a resurgir esta zona de la Playa Santo Domingo, y producir viejos recuerdos.