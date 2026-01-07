La nostalgia de un complejo educativo

Es una estructura legendaria que aún permanece con una construcción del pasado siglo XX. Fue construido en el año 1930. Sigue firme ante las miradas nostálgicas de aquellos panameños que recuerdan su aula mater.

Se escogieron esos terrenos para albergar un complejo educativo, para recibir a los estudiantes del sector del barrio de El Chorrillo. Su ubicación, entre las calles 19 y 21 Este. Ha resistido al tiempo.

En sus inicios funcionó con los nombres Santa 1, Santa 2 y Santa 3, allí operaban estas escuelas, posteriormente, se le atribuyen los nombres Escuela República de Perú, Cuba y Argentina, mediante el Decreto presidencial No. 6 del 13 de febrero de 1956.

La Avenida de los Poetas, que ya no es la que conocíamos, formó también parte de este sector de Barraza, muy transitable, que guarda muchos recuerdos como igual años de historia.

Esos panameños, como el señor Manuel, que culminó sus estudios primarios en la Escuela República del Perú, con sentimiento exterioriza ese pasado de estudiante. Recuerda esa dedicación y formación de los maestros de aquella época, y a una trabajadora manual (portera) la señora Antonia, quien estaba siempre vigilante de los estudiantes. Cada plantel mantenía una administración por separado y funcionaba con turnos matutino y vespertino.

Los actos y actividades se desarrollaban en un auditorio. Contaba con un espacio de terreno amplio para los recreos y actividades al aire libre. Es otro monumento testigo mudo de la historia de esa conocida zona. * Periodista.