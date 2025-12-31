La juventud y el tiempo para aprovecharla

Está llegando, el fin de año, para los que vivíamos, en los barrios populares, era la gran alegría, comenzamos, a pensar como lo pasaríamos, vivía en una casa de tres pisos, entre madera y cemento y a medidas, que se acercaba, el final del año recogíamos, bases viejo, que ya no se ven y latas grandes, para hacer, el mayor escándalo posible, a la hora, que el reloj marcaba las doce de la noche.

Cantábamos un estribillo, que decía: año viejo, se murió, chaleco, viejo lo enterró y hacíamos tal escándalo, que todavía hoy resuena en mi memoria. Cuando el reloj, daba las doce de la noche, el escándalo era tal, que nadie, por más que quisiera podía descansar y luego, la muchachada, se iba para calle 13 y juego a patinar a las Bóvedas.

Hoy, la celebración es diferente y no tiene la picardía de aquellos tiempos, ahora es un festejo de familia y los jóvenes, no lo disfrutan como, nosotros lo hacíamos, benditos aquellos tiempos y los de ahora, aunque, son muy diferentes

La juventud es un regalo, que se va pronto y hay que aprovecharla al máximo. Pero eso, solo sabemos, los que ya no somos jóvenes, hay un poema que dice: “juventud, divino tesoro, te vas, para no volver”.

Esa es una realidad que nos golpea, pero hay que asimilarla, con mucha sabiduría, no volveremos a ser jóvenes. Pero el niño que hay en cada uno de nosotros, no lo, no lo debemos, dejar ir. Pero no sé trata de añorar la juventud, porque, el niño y el joven, que hay en nosotros, no lo debemos dejar ir. No se es viejo por la edad, si no, por mentalidad.

Cada vez que dejamos que ese viejo nos interrumpa, nos hacemos ancianos. Por ello recordar, nuestra juventud, con recuerdos, llenos de experiencias vividas. Es volver a ser joven.

* El autor es profesor de lógica y periodista.