La IA y el nuevo despacho jurídico

La inteligencia artificial (IA) no debe discutirse en los despachos de abogados como una aplicación adicional para redactar más rápido, buscar jurisprudencia o ahorrar horas. Ese enfoque, aunque útil, se queda corto. El verdadero cambio está en entender que la IA comienza a convertirse en una infraestructura permanente del negocio.

La diferencia no es menor. Un despacho que usa IA como herramienta mejora tareas. Uno que se rediseña alrededor de la IA cambia su modelo de operación, su gestión del conocimiento, su relación con el cliente, su estructura de talento y su forma de cobrar. Allí está el punto de inflexión. Durante décadas, parte del valor del despacho descansó en la asimetría de información y en la hora facturable. Ambos pilares están bajo presión. El cliente corporativo llega más informado, compara alternativas, exige tiempos, costos y resultados claros. No contrata abogados por cuánto tardan, sino por el impacto que generan.

Por eso, la agenda es estratégica y fundamentalmente del nuevo modelo de negocio. Los directorios deben proteger el conocimiento institucional, decidir qué tipo de firma quieren ser y rediseñar el pricing antes de que el mercado lo imponga.

La IA no sustituye el criterio jurídico. Pero obliga a elevarlo. El mayor riesgo no es usar IA. Es seguir pensando que solo es una herramienta. * El autor es consultor en Transformación Digital.