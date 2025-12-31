La IA en Panamá 2025: momento crítico

Al cierre del 2025, Panamá no enfrenta el reto de adoptar inteligencia artificial (IA). Ese debate ya quedó atrás. El verdadero desafío es otro, mucho más incómodo, convertir la IA en una ventaja competitiva medible antes de que se diluya en diagnósticos, pilotos y buenas intenciones. El país ha avanzado. Existe una Estrategia Nacional de IA, se fortalece la infraestructura digital y sectores como banca, logística y agro ya usan modelos predictivos para reducir costos, gestionar riesgos y mejorar eficiencia. Pero ese progreso es fragmentado. Panamá corre el riesgo de hacer “muchas cosas correctas” sin lograr impacto económico estructural. La pregunta estratégica no es tecnológica, es financiera: ¿Cómo transformar la IA en productividad, rentabilidad y sostenibilidad fiscal? Sin una apuesta decidida por talento especializado, gobernanza del dato y casos de uso con retorno claro, la IA se quedará como un habilitador táctico, no como motor de crecimiento. Aquí está la ventana, y es muy corta: Panamá puede usar su posición logística, financiera y regulatoria para liderar casos de IA aplicados a servicios, comercio y operaciones regionales. Si no lo hace ahora, otros (vecinos y otros centroamericanos) lo harán. La inteligencia artificial no premiará a los más entusiastas, sino a los más estratégicos. Y en eso, el tiempo ya empezó a correr. * Consultor en Transformación Digital.