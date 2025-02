La falta de ética hacia las tradiciones panameñas

En los últimos años, se ha evidenciado una creciente falta de respeto hacia las tradiciones y cultura panameña, tanto en el país como fuera de él. La apropiación cultural de elementos como vestimentas y producciones musicales, usados sin el debido contexto o comprensión, ha llevado a una desvalorización de símbolos esenciales de la identidad nacional.

Esta superficialidad en el uso de las tradiciones afecta su significado y las aleja de su contexto original. Poniendo en evidencia un factor importante de la falta de educación sobre la historia y costumbres del país. Las nuevas generaciones, al no comprender el valor de sus raíces, han comenzado a relegar las festividades nacionales y el folclore tradicional a un segundo plano. Las manifestaciones culturales, muchas veces reducidas a meros atractivos turísticos, pierden su relevancia histórica y social. Además, las políticas públicas no siempre favorecen la preservación de la cultura, lo que agrava la situación. Para proteger la identidad panameña es fundamental fomentar un respeto genuino por las tradiciones, promover la educación cultural y garantizar que estas no sean reducidas a una simple mercancía comercial. * Periodista.