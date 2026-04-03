El venezolano Ozzie Guillén tendrá su número retirado por Medias Blancas

Los Medias Blancas de Chicago homenajearán al venezolano Ozzie Guillén, el mánager que los guio a un título de las Grandes Ligas de béisbol, retirando el número 13 que portó como jugador el próximo 8 de agosto.

La franquicia de Chicago hizo el anuncio este viernes durante su primer juego de la temporada en casa, en el que derrotaron 5x4 a los Azulejos de Toronto.

Guillén, que participaba en la retransmisión televisiva en el Rate Field, se emocionó hasta las lágrimas cuando su exjugador Scott Podsednik leyó el anuncio.

"Me sorprendió mucho (...) No sé cómo reaccionar ni cómo decir gracias a la organización de los Medias Blancas", alcanzó a decir el venezolano, de 62 años, después de abrazar a su esposa.

Guillén se unió a los Medias Blancas en la campaña de 1985, de la que fue elegido Novato del Año.

Con el uniforme patiblanco disputó 13 de sus 16 temporadas en las Mayores antes de pasar a la historia como mánager.

En 2005, un año después de tomar las riendas del equipo, Guillén comandó a Chicago hasta el triunfo en la Serie Mundial, acabando con una sequía de títulos de 88 años para la franquicia.

Primer entrenador latinoamericano en triunfar en el Clásico de Otoño, Guillén abandonó el cargo en 2011 y después tuvo otra breve experiencia al frente los Marlins de Miami en 2012.

El homenaje al venezolano se celebrará el 8 de agosto en una ceremonia previa al choque ante los Guardianes de Cleveland.