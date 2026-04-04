Ronda de Ocho del Béisbol Mayor arranca esta noche

Las primeras dos llaves (de cuatro) de la Serie de 8 del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 arrancan esta noche.

Se disputará el Juego 1 de los duelos Veraguas vs Chiriquí, y de Darién vs Panamá Oeste. Esta fase es al mejor de cinco partidos, o sea el equipo que gana tres encuentros avanza a la ronda de semifinales.

Veraguas vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.

Darién vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 7:00 P.M.

Las novenas de Coclé, Bocas del Toro, Colón y Herrera no verán acción este sábado, e inician sus encuentros en esta etapa del torneo el domingo 5 de abril. Ese día esta programado el Juego 2 de Chiriquí-Veraguas y Panamá Oeste-Darién.

Esta fase eliminatoria de nuestra pelota nacional se juega tras casi un mes de partidos en la Ronda Regular donde no lograron clasificar 4 equipos (Metro, Los Santos, Chiriquí Occidente y Panamá Este).

Cabe resaltar que los boletos de entradas (a través de la plataforma digital passline) a los estadios son: B/.4.50 la general; Jubilados y niños B/.2.25; y niños de hasta 5 años gratis.