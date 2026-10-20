La experiencia senior ante la IA

La Inteligencia Artificial está transformando la manera de trabajar, analizar información y tomar decisiones. Hoy se automatizan tareas antes especializadas. Negarlo sería desconocer la realidad. Pero asumir que disponer de conocimiento equivale a tener criterio representa otro error. La tecnología amplía nuestras capacidades, no reemplaza la responsabilidad de decidir.

Conviene distinguir tres dimensiones. La IA es la herramienta. Los datos, procesos, sistemas, metodologías y personas conforman la infraestructura necesaria para aprovecharla. El valor surge cuando esas capacidades se convierten en mejores decisiones, menos errores y resultados verificables. Sin dirección estratégica, la tecnología más avanzada puede acelerar decisiones equivocadas.

¿Dónde queda el profesional senior? Su contribución no está en la edad ni en los cargos acumulados. Está en interpretar contextos, reconocer patrones, cuestionar supuestos, anticipar consecuencias y conectar decisiones actuales con experiencias vividas. Pero debemos admitir algo incómodo. La experiencia no garantiza vigencia. Quien deja de aprender puede terminar defendiendo respuestas que el entorno ya superó.

Tras cuatro décadas de ejercicio profesional, considero que el desafío no es competir con la IA en velocidad o información. Es utilizarla para multiplicar nuestra capacidad de aportar criterio, acompañar decisiones y producir resultados. El futuro del profesional senior no depende de cuánto sabe ni de cuánto hizo, sino del valor que todavía puede demostrar.