Herramientas tecnológicas en los negocios

Si su negocio no está usando tecnología para promocionarse y comercializar, estás mal. Según la AMPYME; el 96% de las empresas son micro, pequeñas y Medianas empresas (MIPYMES), y estas produce el 49% del empleo formal, o sea que cotiza CSS.

Observemos que para AMPYME las microempresas son las que facturan menos de $150,000 al año, pero MITRADEL dice que la microempresa se caracteriza por tener uno a nueve (1-9) trabajadores.

Producto de esta disyuntiva, solo hay un camino; hay que producir más con menos, la forma es usando Herramientas tecnológicas, cruciales para crecer, pues la transformación digital ya no es opcional, es obligatoria tanto para los dueños, como para los empleados.

Usar software de gestión, facturación electrónica y redes sociales no solo ahorra tiempo, reduce costos y evita errores.

Durante la pandemia, muchas MYPES empezaron con reservas online y atención por WhatsApp, Hoy en día, eso es lo mínimo que el cliente espera de un comercio dentro de un mercado de servicio como el nuestro.

Herramientas como ERP locales, CRM y automatización te permiten vender más, atender mejor y controlar tu negocio, sin complicarse. * Asesor en Gestión Empresarial Financiera y Seguros.