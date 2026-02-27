Hacer periodismo con responsabilidad informativa

Catorce años llevando información de calidad cumple Metro Libre. Durante este tiempo, he tenido la dicha de formar parte de este medio por un año, una experiencia que, sin duda, ha marcado mi crecimiento profesional y personal.Desde que llegué, he trabajado junto a periodistas de amplia trayectoria que me han enseñado que el verdadero periodismo se ejerce con objetividad, responsabilidad y compromiso. Aquí confirmé que el periodista se forma en la calle, buscando la información directa de las fuentes, contrastando versiones y dando voz a los verdaderos protagonistas de cada historia.Uno de los aspectos que más distingue a este periódico es su capacidad de mantener el punto medio en cada situación. En tiempos donde abundan los extremos, apostar por el equilibrio informativo se convierte en un valor diferencial. Esa línea editorial es, precisamente, lo que nos separa del resto.Me siento orgulloso de que esta empresa haya confiado en mi talento y sobre todo, de que abra oportunidades a nuevos profesionales que desean crecer y aportar al periodismo nacional. Cada nota escrita y cada video informativo producido representan un compromiso con nuestros lectores.