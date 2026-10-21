Opinión

Fase 2 de la revolución digital en marcha

Fase 2 de la revolución digital en marcha
Fase 2 de la revolución digital en marcha
Gemini | El árbol de la información: echando raíces en el pasado industrial para iluminar nuestro futuro conectado.
Melquiades Valencia
21 de octubre de 2026

Debo admitir que el avance de la tecnología digital me lleva “atropellado”. Acudí a una reunión en un imponente edificio frente al mar en el área Este de la ciudad de Panamá, al entrar te entregan una tarjeta con el gráfico QR para entrar y salir del estacionamiento, para abrir el ascensor, solo para el piso asignado y abrir la puerta de la oficina señalada previamente.

Y es que estamos en la transición de Fase 2 de la Revolución Digital enmarcada dentro de la Cuarta Revolución Industrial. La Fase 1 consistió en la digitalización de la información, la creación de redes globales y la automatización mediante instrucciones explícitas programadas por humanos.

La Fase 2 está definida por la Inteligencia Artificial (IA): la transición hacia sistemas capaces de comprender, aprender, razonar y crear a partir de los datos. Es la Era Cognitiva y de la Inteligencia Artificial, cuya capacidad principal almacenar, procesar y transmitir datos masivamente. Analizar, razonar, sintetizar y generar nuevo contenido de forma autónoma.

La IA actual no se basa en “pensar” como un cerebro humano, sino en un triángulo fundamental de recursos e innovaciones: Los datos son el combustible principal. En lugar de escribir reglas, líneas por línea, los modelos se entrenan analizando miles de millones de textos, imágenes, audios o registros de comportamiento para extraer relaciones y estructuras subyacentes.

Arma arquitecturas algorítmicas (Deep Learning y Transformers): Redes neuronales compuestas por capas de funciones matemáticas interconectadas, que permiten a los modelos prestar atención contextual a grandes volúmenes de información simultáneamente. Así estamos.

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