Errores que impiden acumular dinero

Hacer dinero no es fácil y perderlo por errores tontos que no te dejan aumentar tu riqueza, no beneficia para nada su futuro, esto son de los cinco errores más comunes que frenan acumular riqueza:

1) Olvidarse de su futuro: ¿cómo piensa usted llegar a tener dinero si no ahorras? ¡El que ahorra tiene!

2), Inteligencia financiara para el futuro: La satisfacción de gastar el dinero innecesariamente puede poner en riesgo tu seguridad financiera en el futuro, tenga autocontrol.

3) Falta de organización financiera: Para muchos existen tres pilares en finanzas. Generación de ingresos, hacer ahorros y supervisar el balance del flujo de caja, el equilibrio es importante para el exito, ¡tenga organización!

4) Ser esclavos de las deudas. Recuerde que existe la deuda mala y deuda buena, los que están libres deudas mala, están en mejores condiciones para cumplir el propósito y enfrentar mejor las crisis y poder adquirir una deuda buena, analice antes de endeudarse.

5) La Improvisación de gastos. Querer no es lo mismo que poder; no puedes invertir en tantas cosas al mismo tiempo, poco a poco salen las cosas.

* Asesor en Gestión Empresarial Financiera y Seguros.